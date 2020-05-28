Греция будет бороться с коронавирусом вакциной против туберкулеза

В Греции начинают общую вакцинацию БЦЖ с целью защитить население от заражения коронавирусом.

С 1 июня в Греции начинают общую вакцинацию БЦЖ с целью защитить население от заражения COVID-19.

Такие меры приняло национальное агентство по лекарственным средствам, пишет 24 канал со ссылкой на Neakriti.

Вакцинацию будут проводить в Патрах, Афинах, Салониках и других греческих городах. Отмечается, что к подобным мерам прибегли также Австралия, Нидерланды и Германия.

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"Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких, как противотуберкулезная", – сказал профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподістрії Эвангелос Ямареллос.

Он отметил, что перед вакцинацией людям будут делать тест на антитела к коронавирусу.

Точно никто не знает. Но существуют исследования, которые подтверждают, что вакцинированные люди имеют в пять раз меньше риска развития респираторных инфекций. Именно на этом основана вера людей в силу БЦЖ.

Однако большое исследование израильских ученых не подтвердило версию о том, что вакцинация БЦЖ в детском возрасте имеет защитный эффект против COVID-19 во взрослом возрасте. Однако исследование касается только возможности БЦЖ защищать от заражения. Оно не оценивает влияние этой прививки на тяжесть течения болезни.

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