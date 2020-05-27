Байден назвал Трампа "абсолютным дураком" за нежелание носить маску

Ранее Трамп перепостил твит Fox News, где иронизировали над Байденом в маске.

Бывший вице-президент США, вероятный кандидат в президенты от Демократов Джо Байден резко раскритиковал президента Дональда Трампа за нежелание носить маску на публичных мероприятиях.

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«Он дурак, абсолютный дурак… Каждый врач в мире говорит, что вам следует носить маску, когда вы в толпе. Президенты должны быть лидерами, а не заниматься глупостями и демонстрировать ложную маскулинность», - цитирует слова Байдена CNN.

Отмечается, что ранее Трамп перепостил твит Fox News, где иронизировали над Байденом, надевшим маску на публичном мероприятии. После этого президент попробовал унизить журналиста, который задал ему вопрос об этом твите.

Так, Трамп потребовал у репортера снять маску, перед тем, как задать вопрос, но тот отказался. Издание приходит к выводу, что президент не только отказывается носить маску, но и насмехается над теми, кто делает жто.

В то же время, Байден в ответ на вопрос журналистов назвал маску символом лидерства. По его словам, президент должен подавать пример другим.

«Этот мачизм стоит человеческих жизней», - заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал известный в интернете видеомем, в котором чернокожие несут гроб с покойником, лихо приплясывая. Только на гроб глава Белого дома поместил надпись "Президент Байден".

В ролик Трампа вмонтирован фрагмент из скандального интервью Джо Байдена, которое, собственно, и стало поводом для троллинга.

В этом интервью чернокожему ведущему Ленарду Маккелви, известному под псевдонимом Charlamagne Tha God, демократ заявил, что собеседник не может называть себя черным, если поддерживает Трампа. Это заявление вызвало в США большой скандал.

Вероятно, роликом Трамп хотел намекнуть, что скандальное заявление конкурента навсегда похоронит его шансы стать президентом.

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