Министр здравоохранения поблагодарил за это достижение подчиненны[ и вtcm австралийский народ.

В Австралии 31 октября не было зафиксировано новых случаев коронавирусной инфекции - впервые с 9 июня.

Читайте такжеУкраина обновила список "коронавирусных" стран: почти вся Европа теперь "красная"

Как сообщает CNN об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант.

Он поблагодарил за этот результат работников сферы здравоохранения и весь австралийский народ.

Перелома в борьбе с эпидемией удалось достичь всего за несколько месяцев после того, как в штате Виктория объявили «состояние бедствия», чтобы сдержать вспышку эпидемии.

Коронавирус в мире - статистика 1 ноября

По состоянию на утро 1 ноября во всем мире зафиксировано более 46 миллионов случаев коронавируса на 475 тысяч случаев больше, чем сутками ранее.

Подтверждено 46 млн 071 388 случаев. Среди них 1 млн 195 408 случаев – смертельные. Больше всего смертей зафиксировано в США, Бразилии и Индии.

В то же время 30 млн 823 597 человек выздоровели.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в США (9 млн 126 361), Индии (8 млн 184 082), Бразилии (5 млн 535 605), России (1 млн 606 267) и Франции (1 млн 412 709).

Украина - на 21 месте в мире по уровню распространения болезни, между Бангладеш и Филиппинами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров