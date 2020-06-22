У бессимптомных зараженных COVID-19 быстро исчезают антитела - ученые

Даже низкие уровни мощных нейтрализирующих антител могут быть защитными.

По данным нового исследования, инфицированные коронавирусом люди, у которых не проявились симптомы, вырабатывают антитела, однако они длятся не слишком долго.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на New York Times.

Антитела - защитные белки, вырабатываемые в ответ на инфекцию - могут действовать всего два-три месяца, особенно у людей, у которых симптомы никогда не проявлялись во время инфицирования.

Читайте такжеВ 57% жителей одной из самых пострадавших от коронавируса провинций Италии есть антитела

Считается, что антитела к другим коронавирусам, включая те, которые вызывают SARS и MERS, сохраняются около года. Ученые надеялись, что антитела к новому вирусу могут храниться как минимум столько же времени.

Несколько исследований показали, что большинство людей, которые явно болеют Covid-19, вырабатывают антитела к вирусу, хотя неясно, как долго эти антитела сохраняются. Новое исследование является первым для характеристики иммунного ответа у бессимптомных людей.

Исследователи сравнили 37 бессимптомных людей с таким же количеством людей с проявленными симптомами в районе Ваньчжоу Китая. Исследователи обнаружили, что бессимптомные люди реагируют на вирус слабее, чем те, у кого появляются симптомы.

Вывод не обязательно означает, что эти люди могут быть заражены вторично, предупредили эксперты. Даже низкие уровни мощных нейтрализирующих антител могут быть защитными, как и Т-клетки и В-клетки иммунной системы.

Кроме Т-клеток, которые могут убить вирус при столкновении, инфицированные люди создают так называемые В-клетки памяти, которые при необходимости могут быстро увеличить выработку антител.

"Если они снова обнаружат вирус, они запомнят и начнут вырабатывать антитела очень и очень быстро", - вирусолог Флориан Краммер.

Напомним, группа ученых со всего мира заявила, что COVID-19 - это не просто риск для людей с диабетом - коронавирус может вызвать диабет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram