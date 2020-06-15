Американцам прогнозируют возвращение к нормальной жизни после пандемии через год

В стране распространение COVID-19 замедлилось в основных очагах инфекции: Нью-Йорке, Чикаго, Детройте и Новом Орлеане.

В США жизнь вернется в привычное русло примерно через год.

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Такое заявление сделал главный американский инфекционист Энтони Фаучи. По его словам, это вызвано тем, что коронавирусная инфекция имеет свои особенности, передает medikforum.

"Он может проходить в несколько циклов, уходить и возвращаться. Я бы надеялся на возвращение к определенной степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того", - объяснил инфекционист.

Фаучи подчеркнул, что распространение COVID-19 замедлилось в основных очагах инфекции: Нью-Йорке, Чикаго, Детройте и Новом Орлеане.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро в мире количество больных коронавирусом приближается к 8 млн человек. США остаются лидером по количеству зараженных, умерших и тех, кто выздоровел от коронавируса.

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