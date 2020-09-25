Ученые отмечают, что даже ничтожные дозы спиртных напитков в любой период беременности связаны с негативным воздействием на развитие ребенка.

Даже пара напитков в неделю на раннем этапе беременности увеличивает вероятность развития у будущего ребенка депрессий, тревожных состояний и других психологических отклонений.

Читайте такжеScience: Беременные женщины в особой опасности из-за COVID-19К такому выводу пришли исследователи из Университета Сиднея. Австралийские ученые доказали в ходе исследования с участием почти 10 тыс. детей в возрасте от 9 до 11 лет, что безопасного уровня алкоголя во время беременности для будущих мам не существует. Даже если женщины употребляют всего пару бокалов вина в неделю на первом триместре, это уже намного увеличивает риск развития серьезных психологических проблем у их детей в будущем, включая тревожные расстройства и депрессии. Результаты этого исследования публикует American Journal of Psychiatry, передает medikforum.

Это наиболее масштабное исследование, изучавшие воздействие низких доз алкоголя во время беременности на здоровье детей. Его авторы утверждают, что даже ничтожные дозы спиртных напитков в любой период беременности связаны с негативным воздействием на развитие ребенка. Из 9 719 детей, принявших участие в исследовании, 25,9% подвергались воздействию алкоголя в утробе.

Опасность представляли даже одна или две дозы алкоголя, употребленных женщиной еще до того, как она узнала о беременности. Алкоголь был связан с эмоциональными и поведенческими проблемами. Если же будущие мамы пили более значительно, в среднем, 36 порций в первые 6-7 недель беременности, то у их детей намного вырастал риск синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.

Ученые рекомендуют перестать употреблять спиртное даже желающим забеременеть женщинам и воздерживаться от них в течение всего срока беременности.

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Автор: УНИАН