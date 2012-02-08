Антибиотики от природы

Наверняка, многие уже знакомы с информацией о неблагоприятном воздействии антибиотиков на организм и неэффективности такого лечения. И вправду, иногда незачем прибегать к синтетическим лекарствам, лучше заменить их натуральными, данными нам природой.

Зерна грейпфрута

Экстракт зерен грейпфрута употребляют при борьбе с грибком кандида, вызывающим мигрень, боль в суставах и усталость.

Клюква

Клюкву используют против инфекций мочеполовых путей, которые провоцируются бактерией Эшерешиа коли, вызывающей повышение температуры и очень сильные боли. Проантоцианидин, находящийся в клюкве, изгоняет бактерии со стенок мочевого пузыря.

Чеснок

Чеснок является прекрасной альтернативой химическим лекарствам: он способен бороться с 20 типами различных бактерий и 60 видами грибков. В чесноке находится аллицин. Это очень мощное антимикробное средство.

Масло чайного дерева

Используют при заболеваниях горла, при болезнях уха и носовых пазух.

Яблочный уксус

Рекомендован при ушных заболеваниях, от давления, остеопороза. Уксусная кислота действует против стафилококка и стрептококка.

Эфирное масло тимьяна

Его используют в качестве антипаразитарного, противогрибкового, антибактериального и антисептического средства.

Прополис

За счет большого количества антиоксидантов, которые уничтожают вирусы и бактерии, он нейтрализует любые проявления простудных заболеваний.

Женьшень

Как доказали канадские исследования, женьшень является прекрасным средством от насморка. Это хороший иммуностимулятор.

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