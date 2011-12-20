Несколько долек лимона помогут быстро похудеть

Сегодня многие слышали о похудении с помощью лимона: лимонных диетах, или употреблении сока, воды, чая с лимоном в целях избавления от лишних килограммов. Эфирное масло лимона тоже помогает похудеть, и применять его лучше в комплексе с другими способами.

Органические кислоты, которых много в лимоне, расщепляют жиры в нашем организме, приводят в норму обмен веществ и притупляют чувство голода, улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Витамин С, которым очень богат лимон, помогает нам поддерживать силы, и любая диета переносится легко и безболезненно.

Прежде всего, надо каждое утро выпивать стакан горячей воды со свежевыжатым соком целого лимона. Кожуру лимона натирают на мелкой тёрке и добавляют в супы, салаты, вторые блюда, а его соком поливают мясо и рыбу в процессе приготовления.

inmoment.ru