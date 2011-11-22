В Папуа-Новой Гвинее обнаружена орхидея, цветущая только ночью
16:24, 22 ноября 2011Зарубежные новости
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Первая в своем роде
На одном из островов Папуа - Новой Гвинеи обнаружена орхидея, цветы которой распускаются только ночью.
Среди тысяч разновидностей орхидеи Bulbophyllum nocturnum - первая в своем роде, известная науке, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Растение, чьи цветки живут только одну ночь, было найдено ботаниками во время полевой экспедиции на Новую Британию - остров в архипелаге Бисмарка.
По словам ученых, подобный образ жизни растения для них остается загадкой.
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