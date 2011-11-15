Волосы расскажут о здоровье

Медики рассказали, как определить состояние здоровья по волосам.

Медленный рост волос говорит о слабости нервной системы. Если волосы сильно выпадают, как правило, это признак гиперфункции щитовидной железы. Проблемы с кишечником делают волосы ломкими, а последствием хронического неправильного питания является расщепление волос.

Внезапное потемнение волос говорит о заболевании желчного пузыря или циррозе печени, что требует немедленного обращения к врачу. А раннее появление седых волос может быть связано со слишком большим потреблением соли, повышенной кислотностью, расстройством в работе половых функций, диабетом, недостаточным снабжением сердца кровью.

likar.info