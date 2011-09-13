Валерьяна снимает бессонницу

Народное средство для успокоения – валерьянка – улучшает сон при менопаузе.

Исследователи из Тегеранского Университета (Иран) давали в течение месяца по две капсулы валерианы 100 женщинам, которые испытывали бессоницу при менопаузе. В итоге, 30% женщин отметили улучшение сна.

Следует отметить, что в отличие от других седативных препаратов валерьяна не вызывает таких побочных действ, как головная боль или расстройств пищеварения.

Существуют также мнения ученых, обоснованные научными исследованиями, которые утверждают, что корень валерианы абсолютно не эффективен как седативный препарат и бесполезный с медицинской точки зрения.

gigamir.net