Ароматерапия против тошноты
Капля масла перечной мяты...
Каждая женщина сталкивается во время беременности с определенными недомоганиями.
Прежде чем принимать какие-либо лекарства, попробуйте себя в качестве ароматерапевта. Однако не забудьте предварительно проконсультироваться со своим врачом.
Утренняя тошнота
Чтобы предупредить утреннюю тошноту, попробуйте перед сном капнуть одну каплю эфирного масла перечной мяты на носовой платок и положите его рядом с подушкой на всю ночь.
Ароматические молекулы будут распространяться в воздухе, мягко воздействуя на ваш организм, помогая сохранить желудок в спокойном состоянии. Попробуйте использовать этот метод в течение трех-четырех дней - ваше утреннее самочувствие должно улучшиться.
Тошнота в течении дня, потеря аппетита и рвота
В этом случае вам может помочь эфирное масло имбиря. Носите его с собой в небольшом флакончике.
При появлении тошноты в течении дня или реакции на какие-либо запахи, капните одну каплю на ладони и сильно разотрите их. Затем поднесите ладони к носу и сделайте несколько глубоких вдохов.
Рвота
Эффективным средством от рвоты может стать паровая ингаляция. В пол-литра горячей воды нужно добавить одну каплю эфирного масла имбиря. Накройте голову полотенцем и вдыхайте ароматизированный пар. Во время ингаляции глаза должны быть закрыты.
После прекращения рвоты для снятия напряжения в области желудка рекомендуется легкими поглаживающими движениями втирать в кожу выше пупка масляный раствор.
Для его приготовления нужно хорошо смешать одну десертную ложку (10 мл) любого растительного масла с каплей масла имбиря.
Чтобы предупредить тошноту и рвоту в течении дня, втирайте эту смесь в область кожи над пупком каждое утро. Через шесть дней неприятные ощущения должны пройти.
Максимальная доза имбирного масла, которую вы можете использовать ежедневно - 3 капли.
Если имбирь по каким-либо причинам вам не подходит, используйте другие масла с аналогичными свойствами: мяту перечную, лимон, мандарин или лаванду.