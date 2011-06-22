От чего умер Шекспир

Какова был причина смерти Шекспира и не курил ли он марихуану - необычную задачу выяснить это поставили перед собой ученые из ЮАР. Как сообщает южноафриканская газета "Раппорт", палеонтолог из Витватерсрандского университета /Йоханнесбург/ Фрэнсис Теккерей и его коллеги обратились к британским властям с просьбой разрешить вскрыть могилу великого драматурга, похороненного в 1616 году в церкви св.Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне.

Южноафриканцы надеются с помощью лазерной технологии создать трехмерное изображение скелета классика. Это, как они рассчитывают, позволит найти ответы на несколько вопросов, главный из которых - причина кончины Шекспира.

Углубления между его зубами могут свидетельством того, что он грыз свою трубку. Теккерей изучил 24 небольшие трубки, которые были "похоронены" в Стратфорде-на-Эйвоне, в частности в его саду, и обнаружил частицы марихуаны на восьми из них. В одном из сонетов драматург упоминает о "славной траве". На вопрос "Раппорт" о том, как долго может церковь рассматривать запрос о вскрытии захоронения, Теккерей ответил: "Я палеонтолог. Я могу подождать".

ami-tass.ru