Прием мультивитаминов матери во время беременности снижает риск аутизма у ребенка - ученые



Дети, чьи матери принимали мультивитамины в начале беременности, страдали от аутизма примерно в два раза реже, чем те, чьи матери не принимали мультивитамины. Это установили специалисты из университетов и больниц Филадельфии, Стокгольма и Бристоля, рассказывает The Daily Mail.

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Ученые проанализировали данные 273107 матерей и их детей, проживающих в Стокгольме. Дети родились в период между 1996 и 2007 годами. Исследователи выяснили, принимали ли женщины железо, фолиевую кислоту и мультивитамины на момент первого дородового визита к врачу. Также специалисты оценили распространенность расстройств аутистического спектра (РАС).

Ученые обнаружили, что риск развития аутизма у детей женщин, принимавших мультивитамины (с железом и фолиевой кислотой или без них) во время беременности, оказался ниже, чем у детей женщин, которые не принимали мультивитамины. Прием железа и фолиевой кислоты без мультивитаминов не уменьшал риск аутизма у детей. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты.