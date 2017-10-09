Бег может улучшить работу мозга всего за одну неделю - исследование



Ученые из Национальных институтов здравоохранения США выяснили, что регулярная физическая активность положительно влияет на когнитивные функции. Специалисты провели исследование на мышах. Они заметили улучшения у грызунов, бегавших в колесе в течение недели, сообщает The Deccan Chronicle.

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У грызунов, которые бегали, оказалось больше нейронов. Кроме того, их реакции были острее, а память лучше. Так, исследователи в очередной раз доказали, что физическая активность полезна для мозга. Ранее ученые обнаружили: привычка бегать в молодости может оградить от старческого слабоумия. Данный вывод был сделан после экспериментов с крысами.

Молодых животных помещали в беговое колесо и заставляли тренироваться. Животные бегали в течение шести недель начиная с месячного возраста. В итоге специалисты наблюдали долгоиграющий позитивный эффект, производимый на обучение и память. Животные отлично запоминали реакцию страха, опирающуюся на недавно сформировавшиеся нейроны в гиппокампе.

Притом активность нейронов, образовавшихся уже во взрослом возрасте, усиливалась.

По мнению ученых, эти выводы актуальны и для людей. Исследование подкрепляет идею о когнитивном резерве - сформировавшихся в молодости мозговых ресурсах, впоследствии защищающих от ослабевания когнитивных функций мозга.