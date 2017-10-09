Злоупотребление сахаром провоцирует развитие болезней сердца и сосудов - медики



Из-за диеты с высоким содержанием сахара у здоровых мужчин повышался риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это было связано с ростом уровня липидов в крови и увеличением количества жира в печени. В исследовании принимали участие мужчины, у которых было много либо мало жира в печени, пишет The Deccan Chronicle.

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Добровольцы придерживались диеты с высоким (650 калорий из сахара в день) или низким содержанием сахара (не более 140 калорий из сахара в день). Спустя 12 недель у мужчин с большим количеством жира в печени (неалкогольной жировой болезнью печени), придерживавшихся диеты с высоким содержанием сахара, изменился метаболизм жиров. Как известно, это чревато сердечно-сосудистыми недугами.

У здоровых мужчин с небольшим количеством жира в печени, употреблявших много сахара, риск возникновения проблем с сердцем и сосудами тоже повышался. Диета с высоким содержанием сахара приводила к увеличению количества жира в печени у этих мужчин. Кроме того, жировой обмен у них стал похож на метаболизм жиров у участников с неалкогольной жировой болезнью печени.