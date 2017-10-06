В 2016 году более 8 тысяч детей погибли или были ранены из-за вооруженных конфликтов - ООН

В 2016 году в мире более 8 тысяч детей погибли или были ранены из-за вооруженных конфликтов.

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Об этом сообщила спецпредставитель ООН по защите детей Вирджиния Гамбия в ежегодном отчете ООН.

В частности, в докладе сообщается, что в минувшем году только в Афганистане было убито и искалечено свыше 3500 детей, что превысило показатель 2015 года почти на четверть. В Йемене пострадала 1300 детей. Примерно столько же стало жертвами в Сирии, где количество инцидентов с участием детей возросло в два раза по сравнению с 2015 годом.

В черный список отчета впервые была включена коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает борьбу против повстанцев в Йемене. Во время ее авиаударов, по данным ООН, в Йемене погибло почти 700 детей.

Также в черный список попали организации из Афганистана, Ирака, Йемена, Конго, Мали, Мьянмы, Сирии, Судана и Центральноафриканской республики.