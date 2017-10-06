Эксперты ООН призвали запретить рекламу колдунов-целителей

Эксперты рекомендовали государствам укрепить контроль за деятельностью традиционных целителей и запретить рекламу колдунов, в том числе в газетах.

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«Любые меры должны отражать подход, основанный на соблюдении прав человека, быть всеобъемлющими. При выработке таких мер правительства должны сотрудничать с местными общинами и гражданским обществом», - подчеркнули эксперты в резюме своих предложений, выработанных в ходе рабочего совещания, проведенного в Женеве.

Правозащитники рассмотрели весь спектр проблем, связанных с колдовством. В частности, обсуждались меры, призванные покончить с насилием в отношении людей с альбинизмом. В некоторых странах альбиносов убивают и калечат для того, чтобы заполучить части их тел, которые, согласно бытующему поверью, обладают магической силой.

Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламард выступила с резким осуждением убийств, связанных с колдовством, в том числе убийств так называемых «ведьм». Во многих странах мира сохраняется вера в их магическую силу. Поступают многочисленные сообщения о том, что женщин, просто заподозренных в колдовстве, убивали без какого-либо суда. Нередко в колдовстве обвиняют даже детей.

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«Обвинение в колдовстве - само по себе является проявлением психологического насилия, которое сопровождается физическими нападениями немыслимой жестокости, которые могут быть квалифицированы как пытки», - заявила Специальный представитель по вопросу о насилии в отношении детей Марта Сантуш Паиш.

Она добавила, что зачастую такие акты насилия находятся вне поля зрения общественности и остаются безнаказанными.