Японская журналистка умерла из-за чрезмерного трудоголизма

Японское общественное телевидение признало, что смерть одной из сотрудниц компании была вызвана многочисленными переработками и неправильной организацией труда, пишет KYODO NEWS.

Молодая журналистка, освещавшая выборы, проработала 159 часов сверх нормы и умерла через три дня после дня голосования от сердечной недостаточности. Ее случай может усилить давление на японское правительство, которое ищет способы запретить гражданам засиживаться на работе допоздна.

Читайте такжеТрудоголики склонны к психическим расстройствам

31-летняя журналистка Мива Садо умерла еще в 2013-м. В июне и июле того года она освещала выборы в Столичную ассамблею Токио и Палату Советников. После расследования, длившегося почти год, инспекторы по условиям труда пришли к выводу, что журналистка умерла от серьезных переработок. В месяц, предшествовавший смерти, она проработала 159 часов сверх нормы, а отдыхала всего два дня. Это значит, что в том месяце у нее было 28 рабочих дней по 12 часов каждый.

Работодатель Садо, японский общественный вещатель NHK, опубликовал результаты расследования только сейчас. Как объясняют в NHK, трехлетняя отсрочка обусловлена уважением к чувствам родственников, просившим не предавать этот случай огласке. В компании сообщили, что не считают произошедшее частным случаем, а напротив, видят в нем «проблему всей организации в целом, в том числе условий труда и того, как освещаются выборы».

Случай Садо, вероятно, усилит давление на японские власти. Год назад общественную дискуссию о вреде переработок спровоцировала смерть 24-летней сотрудницы рекламного агентства Dentsu. Она работала по 100 часов в месяц сверх нормы, жаловалась на физическое и психическое истощение, а после нескольких месяцев переработок покончила с собой. После этого случая правительство предложило наказывать компании, сотрудники которых перерабатывают на 100 и больше часов в месяц, однако никаких мер принято так и не было.

Смерть от переработки («кароси») — серьезная проблема для японского общества, где принято демонстрировать свое прилежание и дисциплину, засиживаясь на работе допоздна. Каждый год в стране регистрируются сотни смертей, связанных с чрезмерной рабочей нагрузкой и стрессом: люди умирают от инсультов и инфарктов или совершают самоубийства. В 2015-м году было зарегистрировано больше 2 тысяч суицидов, связанных с переработками. В октябре 2016 года японские власти сообщали, что каждый пятый работник находится в зоне риска (то есть перерабатывает на 80 часов в месяц или больше) и может умереть от переработок.

Читайте такжеВ Японии внедрят принудительные оплачиваемые отпуска

Международная организация труда относит к причинам спровоцированного работой стресса работу в ночную смену, в вечерние часы или в выходные, слишком долгие рабочие смены; стресс из-за невозможности достигнуть целей, поставленных компанией; увольнения и буллинг; давление на менеджеров среднего звена, которым часто приходится выбирать между защитой своих подчиненных и выполнением плана компании по сокращениям.