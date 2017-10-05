Витамин D помогает снизить риск приступов астмы - исследование

Обострения астмы, как правило, вызванные вирусными инфекциями верхних дыхательных путей, могут быть смертельно опасны. По словам специалистов, витамин D защищает от таких обострений. Он усиливает иммунный ответ на респираторные вирусы и снижает уровень воспаления в дыхательных путях, пишет Zee News.

Читайте такжеДети курящих отцов болеют астмой в три раза чащеСотрудники Лондонского университета королевы Марии проанализировали данные 955 участников 7 исследований. Добровольцы принимали добавки с витамином D.

Ученые выяснили, что такие добавки способны уменьшить риск тяжелых приступов астмы. Так, добавки с витамином D на 30% снижали частоту приступов астмы, при которых необходимы были стероиды. Вероятность минимум одного приступа астмы, требующего госпитализации, уменьшалась на 50%.

Витамин D был безопасен в дозах, использовавшихся в ходе исследования. Исследователи не выявили случаев существенного повышения уровня кальция или образования камней в почках. Серьезные побочные эффекты встречались среди участников, принимавших витамин D, не чаще, чем среди тех, кто принимал плацебо.