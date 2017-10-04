Нобелевская премия по химии присуждена за визуализацию биологических молекул

Нобелевскими лауреатами в области химии в этом году стали швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон. Награда присуждена за разработку технологии криоэлектронной микроскопии, позволившей упростить сам процесс и повысить четкость получаемого изображения биологических молекул. Благодаря этому методу биохимия шагнула в новую эру, говорится на сайте Нобелевского комитета.

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До изобретения криоэлектронной микроскопии было невозможно изучать биологический материал, так как мощный электронный луч разрушает его. Новая технология позволила рассматривать объекты после их быстрой заморозки в воде, благодаря которой сохраняется естественная форма атомов в молекуле.

Криоэлектронная микроскопия сделала возможным определение структуру белков. Сначала белковый раствор подвергают заморозке, потом получают ряд изображений этого слоя в разных ракурсах, на основе чего формируется 3D-модель белка. Подобный подход оказался необходим при разработке биологических лекарственных препаратов.