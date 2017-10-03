Медики рассказали еще об одном способе профилактики депрессивных и тревожных состояний

16:47, 03 октября 2017
Зарубежные новости
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В 12% случаев депрессия может быть предотвращена менее регулярными занятиями спортом.

REUTERS

Самое масштабное в истории исследование в этой области, в котором принимали участие почти 34 тысячи человек, показало, что у людей, которые не занимаются спортом, почти в два раза (на 44%) больше шансов страдать депрессией, чем у людей, которые уделяют спорту от одного до двух часов в неделю, пишет American Journal of Psychiatry.

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Исследование доказало, что в 12% случаев депрессия может быть предотвращена менее регулярными занятиями спортом.

В рамках исследования ученые в течение 11 лет следили за состоянием около 34 тысяч взрослых норвежцев, не имевших предыдущей истории физических или психиатрических заболеваний, регулярно проверяя их уровень депрессии и тревожности.

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Теги: #занятия спортом#тревожные состояния#психологические проблемы