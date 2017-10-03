Посещение сауны предотвращает развитие гипертонической болезни - исследование

Ученые Университета Восточной Финляндии выяснили, что ежедневное посещение сауны снижает артериальное давление почти на 46% и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Daily Mail.

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Тем самым это позволяет уменьшить вероятность ранней смерти от инфарктов и инсультов и продлить жизнь. В долговременном исследовании принял участие 1621 мужчина средних лет. Артериальное давление у них было относительно высоким и составляло примерно 140 на 90 миллиметров ртутного столба.

Добровольцев разделили на несколько групп: часть посещала сауну раз в неделю, другая — два-три раза, остальные испытуемые — четыре-семь раз. Здоровье участников отслеживали в течение 22 лет.

В ходе исследования гипертония развилась у 15,5 % человек. У тех, кто ходил в сауну два раза в неделю, риск повышения артериального давления снизился на 24 %. У тех, кто посещал баню чаще, вероятность гипертонии была на 46 % ниже.