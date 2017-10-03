Посещение сауны предотвращает развитие гипертонической болезни - исследование

12:07, 03 октября 2017
Зарубежные новости
13 0

У тех, кто ходил в сауну два раза в неделю, риск повышения артериального давления снизился на 24 %.

newsru.co.il

Ученые Университета Восточной Финляндии выяснили, что ежедневное посещение сауны снижает артериальное давление почти на 46% и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Daily Mail.

Читайте такжеВОЗ: 80 % сердечно-сосудистых заболеваний регистрируют в странах с низким и средним уровнем дохода

Тем самым это позволяет уменьшить вероятность ранней смерти от инфарктов и инсультов и продлить жизнь. В долговременном исследовании принял участие 1621 мужчина средних лет. Артериальное давление у них было относительно высоким и составляло примерно 140 на 90 миллиметров ртутного столба.

Добровольцев разделили на несколько групп: часть посещала сауну раз в неделю, другая — два-три раза, остальные испытуемые — четыре-семь раз. Здоровье участников отслеживали в течение 22 лет.

В ходе исследования гипертония развилась у 15,5 % человек. У тех, кто ходил в сауну два раза в неделю, риск повышения артериального давления снизился на 24 %. У тех, кто посещал баню чаще, вероятность гипертонии была на 46 % ниже.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сауна#сердечно-сосудистые заболевания