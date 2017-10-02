Медитации снижают уровень стресса и ослабляют течение депрессии - исследование

Ученые из Медицинского колледжа Бейлор выяснили, что медитации производят комплексный эффект на организм, пишет Live Science.

Читайте такжеЙога особым образом влияет на мозг - ученые

Было проведено исследование влияния различных лекарственных средств, медитации на осознанность, дзен-медитации, систем, нацеленных на расслабление, и трансцендентальной медитации.

Медитативными практиками в среднем занимались минимум по 20 мину один или два раза в день. Оказалось, медитации снижали уровень стресса, тревоги и ослабляли депрессию. Также повышалось качество сна и показатели общего благополучия.

Стресс, тревога, низкое качество сна и депрессия напрямую связаны с болезнями сердца. Медитация также помогает бросить курить и снижает артериальное давление. Есть даже основания полагать, что медитации снижают риск сердечных приступов.