Генетики выяснили причину микроцефалии у новорожденных из-за вируса Зика

Китайские генетики выяснили, что последствия эпидемии лихорадки Зика - микроцефалия у новорожденных - обусловлены единичной точечной мутацией, которая сделала возбудитель более опасным для нервной системы плода, пишет Science.

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Возбудитель лихорадки Зика был открыт еще в 1947 году, однако до последнего времени инфекция считалась малозначительным и не связанным с риском серьезных осложнений заболеванием. Ситуация резко изменилась в 2015 году, когда эпидемиологи сначала заподозрили, а затем убедительно доказали наличие причинной-следственной связи между лихорадкой Зика, перенесенной во время беременности, и рождением детей, страдающих микроцефалией.

В связи с резким ростом числа случаев микроцефалии среди новорожденных в странах Южной и Центральной Америки, пораженных эпидемией лихорадки Зика, Всемирная организация здравоохранения объявила данную инфекцию угрозой глобального масштаба.

Авторы нового исследования проследили генетическую эволюцию вируса Зика в процессе его проникновения из стран Юго-Восточной Азии, где он циркулировал на протяжении десятилетий, на острова Французской Полинезии и далее – в Южную Америку. Возбудители, распространявшиеся на островах Тихого океана и, позднее, на Американском континенте, имели ряд новых мутаций, которые отсутствовали у азиатского вируса Зика.

Исследования на культурах человеческих и мышиных нервных клеток показали, что одна из этих мутаций – замена серина аспарагином в структурном вирусном белке prM, резко повышала способности вируса инфицировать прогениторные нервные клетки, что и сделало его чрезвычайно опасным для плода при инфицировании матери.

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По мнению исследователей, мутация произошла весной 2013 года, перед самым началом эпидемии лихорадки Зика во Французской Полинезии, в ходе которой впервые был зафиксирован резкий рост числа новорожденных с микроцефалией.

В настоящее время вирус Зика распространен на территории 60 стран мира, в том числе 39 стран Южной, Центральной и Северной Америки. Еще одним осложнением лихорадки Зика является синдром Гийена-Барре, который может развиться у некоторых переболевших. Инфекция передается комарами рода Aedes, также доказана возможность заражения вирусом Зика при половом акте.