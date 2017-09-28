Гигиеническая помада содержит вещества, вызывающие рак - исследование

Крупная французская организация по защите интересов потребителей Que Choisir заказала исследование качества гигиенической помады. В результате исследования эксперты обнаружили, что 50% образцов содержит опасные вещества.

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Как пишет The Local, в рамках исследования был приобретен 21 образец бальзамов для губ разных фирм, в том числе крупных косметических брендов, - в 10 из них содержались канцерогенные вещества.

B некоторых образцах нашли минеральные масла с насыщенными углеводородами, которые при попадании в организм могут вызывать воспаление в лимфоузлах и в печени. В составе бальзама для губ эти вещества особенно опасны, ведь есть риск проглатывания, слизывания помады.