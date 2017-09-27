Люди, которые регулярно занимаются спортом, употребляют больше спиртного - исследование

Согласно проведенному в Уэльсе опросу, люди, которые регулярно занимаются спортом, употребляют больше спиртных напитков, чем люди, которые не занимаются спортом, сообщает BBC.

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Опрос показал, что всего 58% людей, которые занимаются спортом три раза в неделю или чаще, пьют спиртное в рамках рекомендованных доз.

При этом среди тех жителей Уэльса, которые спортом не занимаются, рекомендованные дозы спиртного не превышают 77%.

По мнению исследователей, это может быть связано с социальными аспектами спорта.

В то же время в публикации подчеркивается, что в 14 из 17 ранее проведенных подобных исследований показано, что занятия спортом снизили употребление наркотиков и алкоголя у подростков и молодежи.