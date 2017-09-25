Медики советуют тревожным людям регулярно заниматься силовыми тренировками

Cиловые тренировки спасают от тревоги. К такому выводу пришли ученые из университета Лимерика, которые проанализировали данные 16 исследований. Добровольцы, участвующие в исследованиях, в среднем в течение 11 недель 2-5 раз в неделю выполняли силовые упражнения, пишет The Deccan Chronicle.

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Исследователи обнаружили, что у участников, уделявших время силовым тренировкам, уровень тревоги оказался ниже, чем у тех, кто не тренировался. Уровень тревоги снижался независимо от того, страдал ли человек от психического расстройства. Однако наиболее заметные положительные изменения произошли у здоровых людей. Ученые пока не знают, как силовые тренировки влияют на уровень тревоги по сравнению с другими упражнениями.

Ученые предполагают, что силовые тренировки связаны с менее существенным уменьшением количества белого вещества в мозге с возрастом. Белое вещество соединяет разные части мозга. Возрастные изменения количества белого вещества увеличивают риск когнитивных и поведенческих нарушений.