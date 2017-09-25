Из-за курения электронных сигарет возникают серьезные проблемы с сердцем - ученые

Всего одной электронной сигареты достаточно, чтобы вызвать у человека сильный выплеск адреналина, что повышает артериальное давление пишет Reuters.

У провели исследование с участием здоровых добровольцев. Они курили электронную сигарету с никотином, без никотина и плацебо-устройство.

Читайте также"Клубничные" электронные сигареты являются самыми опасными для бронхов - исследованиеПри этом добровольцы носили на себе прибор, отслеживающий сердцебиение (аномальную вариабельность сердечного ритма) - показатель уровня адреналина. Было установлено, что после того, как люди пробовали электронную сигарету с никотином, у них учащалось сердцебиение и повышался уровень адреналина.

Вдыхаемый никотин, поступающий из электронных сигарет и табачных продуктов, быстро попадает в кровоток и головной мозг. Он стимулирует нервы, связанные с адреналином, и надпочечники, что приводит к высвобождению адреналина. Это повышает риск аномальной вариабельности сердечного ритма, что, в свою очередь, нередко приводит к сердечным приступам и неожиданной смерти.