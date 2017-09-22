Научный совет европейских академий отделил гомеопатию от официальной медицины

Научный консультативный совет европейских академий (EASAC), последовав примеру американских ученых, отделил гомеопатию от официальной медицины. Европейские ученые подчеркивают, что гомеопатические продукты могут нанести человеку серьезный вред, сообщается в заявлении EASAC.

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Эксперты Научного консультативного совета европейских академий выпустили заявление, в котором также подвергли резкой критике гомеопатические средства. Реклама и использование гомеопатических продуктов может приносить большой вред, говорится в заявлении.

В документе анализируются результаты исследований, обзоров, а также парламентских отчетов, показавших неэффективность гомеопатических средств. По мнению европейских ученых, вред от данного вида альтернативной медицины может быть обусловлен препятствованием гомеопатией поиску эффективных медицинских препаратов при лечении того или иного заболевания. Также в документе ученые предостерегают людей от использования любых видов нетрадиционной медицины.

Научный консультативный совет европейских академий создали в 2001 году в качестве площадки для консультации исследователей из разных стран мира, а также осуществления научных экспертиз и законодательных инициатив. В состав совета входят представители 29 национальных и международных европейских академий, в частности, ученые из Лондонского королевского общества и Шведской академии наук.

*** Гомеопатия является видом альтернативной медицины, которая предполагает использование сильно разведенных препаратов, вызывающих (согласно задумке идеологов такой терапии) у здорового человека симптомы, подобные симптомам болезни пациента. В основе концепции лежит принцип «подобное лечится подобным». Неоднократно проводились клинические испытания, показавшие, что эффект от гомеопатии примерно сравним с эффектом от плацебо.