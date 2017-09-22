Ученые рассказали о простом способе продлить себе жизнь

Ученые из Университета Макмастера в Канаде выяснили, что 30-минутная физическая активность пять дней в неделю уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин и продлевает жизнь, сообщается в New Scientist.

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В масштабном исследовании приняли участие 130 тысяч человек из 17 стран. В ходе анкетирования добровольцы указали, как часто занимаются физическими упражнениями в течение недели.

За состоянием здоровья испытуемых ученые следили почти семь лет, отмечая уровень заболеваемости и смертности. Оказалось, что у людей, которые в неделю уделяют 150 минут быстрой ходьбе, риск преждевременной смерти уменьшается на 28 процентов, а 750 минут физической активности еще более выгодны и снижают вероятность смерти на 36 процентов.

По словам ученых, можно не заниматься бегом, плаванием или ходить в спортзал, а достаточно убираться дома или ходить пешком на работу. Если все будут следовать этим рекомендациям, то можно предотвратить восемь процентов смертей за каждые семь лет.

Всемирная организация здравоохранения советует людям в возрасте 18-64 лет уделять каждую неделю как минимум 150 минут умеренной физической активности и два дня — укрепляющим мышцы упражнениям.