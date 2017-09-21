Ученым известно 13 патогенов, устойчивых ко всем лекарствам - ВОЗ
За последние 70 лет на рынке появились лишь два новых антибиотика.
Медикам известно 13 патогенов, устойчивых ко всем лекарствам, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Кроме туберкулеза, эксперты выявили 12 патогенов, устойчивых к лекарственным препаратам. В их числе – такие, которые вызывают пневмонию и инфекции мочевыводящих путей. При этом за последние 70 лет на рынке появились лишь два новых антибиотика.
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На фоне роста устойчивости к противомикробным препаратам ВОЗ констатирует серьезную нехватку антибиотиков. Многие лекарства находятся в стадии разработки, но они являются лишь модификацией уже существующих препаратов и станут лишь временной мерой
В новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается, что на исследования и разработку антибиотиков нового поколения не хватает средств. Между тем сегодня от туберкулеза, устойчивого к лекарствам, ежегодно умирает 250 000 человек. На Европейский регион ВОЗ приходится четверть всех туберкулезников с множественной лекарственной устойчивостью в мире. Такой туберкулез особенно распространен в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.
Эксперты предупреждают, что если в ближайшее время не появятся новаторские препараты, то человечество вернется в прошлое, когда люди умирали от простых инфекций и рисковали жизнью. Во время хирургических операций.
В ВОЗ призывают фармацевтические компании сосредоточиться на исследованиях и разработке лекарств, которые могли бы уберечь людей от наиболее опасных инфекций.