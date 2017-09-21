Ученым известно 13 патогенов, устойчивых ко всем лекарствам - ВОЗ

Медикам известно 13 патогенов, устойчивых ко всем лекарствам, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Кроме туберкулеза, эксперты выявили 12 патогенов, устойчивых к лекарственным препаратам. В их числе – такие, которые вызывают пневмонию и инфекции мочевыводящих путей. При этом за последние 70 лет на рынке появились лишь два новых антибиотика.

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На фоне роста устойчивости к противомикробным препаратам ВОЗ констатирует серьезную нехватку антибиотиков. Многие лекарства находятся в стадии разработки, но они являются лишь модификацией уже существующих препаратов и станут лишь временной мерой

В новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается, что на исследования и разработку антибиотиков нового поколения не хватает средств. Между тем сегодня от туберкулеза, устойчивого к лекарствам, ежегодно умирает 250 000 человек. На Европейский регион ВОЗ приходится четверть всех туберкулезников с множественной лекарственной устойчивостью в мире. Такой туберкулез особенно распространен в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.

Эксперты предупреждают, что если в ближайшее время не появятся новаторские препараты, то человечество вернется в прошлое, когда люди умирали от простых инфекций и рисковали жизнью. Во время хирургических операций.

В ВОЗ призывают фармацевтические компании сосредоточиться на исследованиях и разработке лекарств, которые могли бы уберечь людей от наиболее опасных инфекций.