Китайские ученые объявили о создании вакцины против кариеса

Ученые из Уханьского института вирусологии Академии наук Китая (Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences) завершили серию испытаний новой вакцины и добились подавления микрофлоры, ответственной за развитие кариеса, сообщает Indiatimes.

Читайте такжеУченые: причины развития кариеса - нездоровый образ жизни и плохой уход за зубами

Как показали ранее проводившиеся исследования, бактерии Streptococcus mutans, живущие в полости рта, могут стоять за возникновением кариеса.

Данные бактерии вырабатывают и выделяют в окружающую среду молочную кислоту. Она провоцирует образование зубного камня, разрушение эмали и появление кариозных полостей в зубах. Вакцина имеет в основе гибридный белок KF-rPAc.

Белок KF, полученный из бактерий другого вида, вызывает иммунный ответ на поверхностный мембранный белок rPAc бактерий Streptococcus mutans. Это позволяет усились атаку иммунитета на опасные бактерии. В итоге численность Streptococcus mutans в ротовой полости значительно сокращается.

Разработка новой вакцины многим обязана предшествующим научным изысканиям. Так, весной 2017 года было завершено исследование американских и австралийских биологов, опровергнувших наследственную теорию возникновения кариеса. Исследователи доказали, что причиной возникновения заболевания является не генетическая предрасположенность, как считалось ранее, а неправильный уход за полостью рта и несоблюдение правил гигиены. Ученые обнаружили, что некоторая часть микрофлоры полости рта действительно наследуется, однако совсем не та, которая связана с возникновением кариеса. А за попадание в полость рта Streptococcus mutans, вызывающих развитие кариеса, отвечали не наследственные, а внешние факторы.

Попытки побороть кариес с помощью вакцины длительного действия продолжаются уже почти три десятилетия. О создании научной группы для разработки первой вакцины против кариеса было объявленоеще в 2003 году.