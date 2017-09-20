ВОЗ разработала глобальный план по борьбе с холерой

Всемирная организация здравоохранения разработала глобальный план по борьбе распространением холеры в мире, заявил координатор по холере в департаменте пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Доминик Легро.

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Заявление представителя ВОЗ прозвучало на фоне продолжающегося развития крупнейшей эпидемии холеры за последние десятилетия на территории Йемена. В настоящее время число предполагаемых случаев заболевания в стране достигло 687,8 тыс., число зарегистрированных смертей от холеры с апреля текущего года составило 2090. При этом темп распространения инфекции существенно не снижается, за последнюю неделю было зафиксировано 40 тыс. новых случаев подозрения на заболевание.

С учетом того, что значительная часть заболевших холерой остаются незарегистрированными, ВОЗ оценивает заболеваемость данной инфекцией в мире в 2,9 млн случаев, в том числе 95 тыс. – с летальным исходом, в год. Помимо Йемена в настоящее время действующие очаги холеры отмечены на территории Нигерии, также продолжается эпидемия холеры на Гаити, где начиная с 2010 года жертвами инфекции стали более 10 тыс. человек.

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Официальный запуск новой стратегии по борьбе с холерой намечен на 4 октября. Ее главной задачей является прекращение распространения инфекции к 2030 году. Важнейшим инструментом для достижения этой цели будет вакцинация: с 2013 года ВОЗ создается резерв противохолерной вакцины, который будет использоваться для сдерживания вспышек заболевания во всем мире. Вторым направлением работы будет устранение социально-экономических причин распространения инфекции: улучшение санитарных условий и обеспечение доступа к чистой воде и медицинской помощи в беднейших и наиболее неблагополучных регионах мира.