Ученые выяснили еще одно суперполезное свойство сна

Ученые из Великобритании выяснили, что нормальный сон - ключ к благополучию, пишет Zee News.

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Даже прибавка к зарплате не способна столь существенно повысить уровень благополучия.

Специалисты опросили тысячи британцев. Исследователи установили, что средний индекс благополучия участников составлял около 62 из 100. У людей, больше всего довольных своей жизнью, этот индекс варьировался от 72 до 92. В данную группу попали участники, которым нравилась их сексуальная жизнь, те, кто был уверен в своей работе и чувствовал себя частью общества. Кроме того, качество сна у таких людей было высоким.

Также ученые обнаружили: благодаря повышению зарплаты на 50% индекс благополучия возрастал всего на 0,5 пункта. А при повышении качества сна он мог увеличиться на 3,8 пункта.