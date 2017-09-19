Неинфекционные заболевания ежегодно уносят жизни 15 миллионов человек - ВОЗ

Неинфекционные заболевания, такие как сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет, ежегодно уносят жизни 15 миллионов человек в возрасте от 30 до 70 лет, об этом говорится в новом докладе ВОЗ. Почти 80 % смертельных случаев приходятся на африканские страны и обходятся им огромными экономическими потерями.

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Иран и Коста-Рика возглавляют список стран, где успешно идет борьба с неинфекционными заболеваниями. Многие страны принимают меры в этом направлении, но авторы доклада ВОЗ предупреждают, что при нынешнем состоянии вещей выполнить поставленную цель - сократить смертность от неинфекционных заболеваний к 2030 году на треть - не удастся.

«Наши возможности спасти жизни людей сокращаются. Это происходит на наших глазах в разных формах. Например, растет число людей, особенно детей и подростков, страдающих от излишнего веса, ожирения и диабета. Если мы не защитим людей от неинфекционных заболеваний, то мы лишим сегодняшнее и будущее поколения молодежи полноценной здоровой жизни и многих экономических возможностей», - сказал представитель ВОЗ Дуглас Беттчер.