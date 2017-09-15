Бег поможет избавиться от курения - медики



В 2016 году в Канаде 178 курильщиков зарегистрировались в программе Run to Quit, рассчитанной на 10 недель. Программа включала консультации по поводу бега, отказа от курения, прогулки на открытом воздухе или бег (конечная цель - пробежать пять километров), а также телефонные консультации специалистов горячей линии для желающих бросить курить, пишет Deccan Chronicle.

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72 добровольца остались в программе до конца. 91% участников стал курить меньше. 37 добровольцам удалось бросить курить. Это было подтверждено с помощью теста на монооксид углерода. Участники не начали курить вновь и спустя шесть месяцев. За время участия в программе средний уровень монооксида углерода в организме добровольцев уменьшился примерно на треть. Кроме того, программа положительно повлияла на психическое здоровье участников.

Ранее ученые предупредили, что курение чревато негативными последствиями для психики, например неуверенностью в себе. В исследовании участвовали курильщики и люди, которые не курили. Специалисты обнаружили, что уровень психологического стресса у куривших участников оказался на 178% выше по сравнению с теми, кто не курил. Также курение увеличивало риск проблем со сном, отсутствия мотивации, переедания, недоедания, вспышек гнева дома или на работе.