Медики рассказали о суперполезных свойствах жирных кислот омега-3



Уже давно доказано, что жирная рыба может предотвратить заболевания кишечника, такие как болезнь Крона. Это в очередной раз подтвердилось в ходе крупного исследования, проведенного сотрудниками Университета Ноттингема и Королевского колледжа Лондона, пишет The Daily Mail.

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Специалисты оценили состав микрофлоры кишечника 876 женщин. Участницы ответили на вопросы о своем рационе. Также исследователи измерили уровень питательных веществ в сыворотке крови женщин. У участниц, потреблявших больше жирных кислот омега-3, микрофлора кишечника оказалась разнообразнее. Кроме того, специалисты установили, что у этих женщин было больше бактерий, снижающих уровень воспаления и риск ожирения. Однако это касалось только тех участниц, которые употребляли многоклетчатки и пробиотиков.

Исследователи подчеркивают, что жирными кислотами омега-3 богаты скумбрия, грецкие орехи и семена чиа.

Также исследования доказали, что жирные кислоты омега-3 обладают противораковыми свойствами, понижают давление, ослабляют симптомы артрита и предупреждают развитие когнитивных нарушений.