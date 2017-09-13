Исследование показало, что голодание вызывает интенсивный рост волос
Взаимосвязь между голоданием и ростом волос была доказана на основе наблюдения за двумя группами мышей.
Группа бразильских исследователей провела серию опытов, доказывающих, что голодание вызывает интенсивный рост волос, пишет EurekAlert.
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Взаимосвязь между голоданием и ростом волос была доказана на основе наблюдения за двумя группами мышей. Одну группу грызунов сильно ограничивали в пище, в то время как другая питалась в нормальном режиме. За полгода мыши, которые употребляли 60% от нормальной для них порции, стали весить в два раза меньше, кроме того у них увеличилась толщина кожного покрова, плотность и длина волос, также возросла и общая длина кровеносных сосудов в коже.
Ученые полагают, что такие серьезные изменения являются результатом адаптации мышей к новому режиму питания. Грызуны стали терять меньше тепла на поддержание постоянной температуры тела, что привело к росту волосяного покрова.
Бразильские ученые считают, что полученные выводы справедливы и для человека.