В Германии от COVID-19 вылечились почти 100 тысяч человек

За минувшие сутки выздоровели 4 тысячи 200 человек.

В Германии вылечились от коронавирусной болезни COVID-19 почти 100 тысяч человек.

Об этом сообщает федеральный институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

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В частности, за минувшие сутки выздоровели 4 тыс. 200 человек. Всего вылечились 99 тыс. 400 человек.

В Германии от коронавируса за сутки умер 281 человек. Всего от COVID-19 умерли 4 тыс. 879 человек.

У еще 2 тыс. 237 человек было подтверждено инфицирование коронавирусом. В целом эта цифра выросла до 145 тыс. 694 человек.

Как сообщал УНИАН, число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро среды, 22 апреля, превысило 2,5 миллиона человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли более 177 тысяч человек. Вылечились от коронавируса более чем 681 тысяча человек.