"Докажите, что я не прав": в США от коронавируса умер участник протестов против карантина

Макдэниел стал первой жертвой коронавируса в своем округе Марион.

В США от коронавируса умер участник протестов против карантина, считавший его «политической уловкой».

Об этом сообщает издание Daily News.

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60-летний Джон Макдэниел скончался в больнице города Колумбус (американский штат Огайо). Он регулярно публиковал посты, в которых называл пандемию и карантин «чепухой» и «глупостью».

«Докажите, что я не прав», - писал он в Facebook. Американец также утверждал, что губернатор штата не имеет полномочий закрывать бары, рестораны и бизнес из-за пандемии.

«Если вы страдаете паранойей и так боитесь заболеть, то сидите дома. Это не должно мешать нам жить своей жизнью. Это безумие надо остановить!», - писал он.

Отмечается, что Макдэниел стал первой жертвой коронавируса в своем округе Марион. У него остались жена и двое взрослых сыновей.

Как сообщал УНИАН, в США директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вторая волна коронавируса возможна зимой.

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