Турция обогнала Китай по количеству случаев коронавируса
В Турции зафиксировали более 95 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
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Так, по состоянию на утро среды, 22 апреля, количество инфицированных коронавирусом в Турции выросло до 95 591 человека.
Таким образом, Турция по количеству случаев болезни COVID-19 опередила Китай, который стал эпицентром распространения коронавируса. Согласно последним данным, с начала пандемии в Китае зарегистрировали 83 862 случая заражения.
Как сообщал УНИАН, число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро среды, 22 апреля, превысило 2,5 миллиона человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли более 177 тысяч человек. Вылечились от коронавируса более 681 тысячи человек.
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