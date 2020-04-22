Турция обогнала Китай по количеству случаев коронавируса

Уже более 95 тысяч человек в Турции заболели COVID-19.

В Турции зафиксировали более 95 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Читайте такжеВ Британии испытают на людях потенциальную вакцину от коронавируса

Так, по состоянию на утро среды, 22 апреля, количество инфицированных коронавирусом в Турции выросло до 95 591 человека.

Таким образом, Турция по количеству случаев болезни COVID-19 опередила Китай, который стал эпицентром распространения коронавируса. Согласно последним данным, с начала пандемии в Китае зарегистрировали 83 862 случая заражения.

Как сообщал УНИАН, число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро среды, 22 апреля, превысило 2,5 миллиона человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли более 177 тысяч человек. Вылечились от коронавируса более 681 тысячи человек.