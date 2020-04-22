В Британии испытают на людях потенциальную вакцину от коронавируса

Вакцина может быть готова к использованию уже в сентябре.

Ученые Оксфордского университета начиная от 23 апреля начнут клинические испытания на людях вакцины от коронавируса.

Об этом пишет британское издание Independent со ссылкой на слова министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока.

Министр отметил, что в долгосрочной перспективе вакцина - это лучший способ победить коронавирус. Также он добавил, что в разработку вакцины Британия вложила больше денег, чем любая другая страна в мире. Поэтому не удивительно, что две из ведущих разработки происходят здесь - в Оксфорде и Империале.

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Мэтт Хэнкок уточнил, что ученые из Имперского колледжа Лондон получили 22,5 млн фунтов на исследования COVID-19, а Оксфорд - 20 млн фунтов на клинические испытания, связанные с вакциной.

При этом профессор вакцинології в Оксфорде Сара Гилберт заявила: хотя на поиск эффективной вакцины потребуется до 18 месяцев, вакцина, которую разрабатывает его команда, может быть готова к применению уже в сентябре 2020 года.