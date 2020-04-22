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В Британии испытают на людях потенциальную вакцину от коронавируса

02:45, 22 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет британское издание Independent со ссылкой на слова министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока.

Министр отметил, что в долгосрочной перспективе вакцина - это лучший способ победить коронавирус. Также он добавил, что в разработку вакцины Британия вложила больше денег, чем любая другая страна в мире. Поэтому не удивительно, что две из ведущих разработки происходят здесь - в Оксфорде и Империале. 

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Мэтт Хэнкок уточнил, что ученые из Имперского колледжа Лондон получили 22,5 млн фунтов на исследования COVID-19, а Оксфорд - 20 млн фунтов на клинические испытания, связанные с вакциной.

При этом профессор вакцинології в Оксфорде Сара Гилберт заявила: хотя на поиск эффективной вакцины потребуется до 18 месяцев, вакцина, которую разрабатывает его команда, может быть готова к применению уже в сентябре 2020 года. 

 

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