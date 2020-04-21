Эксперты ВОЗ после посещения Беларуси призвали Минск ввести карантин

По состоянию на 21 апреля, в Беларуси насчитывается 6 723 больных, 55 из них умерли.

Всемирная организация здравоохранения призвала белорусское правительство ввести ограничительные меры, чтобы обеспечить дистанцирование граждан и замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

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Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Отмечается, что такие рекомендации сделали 21 апреля эксперты ВОЗ, которые посетили Беларусь ранее в апреле, чтобы оценить действия местной власти для противодействия пандемии. По заявлению экспертной группы, количество больных коронавирусной болезнью в этой стране "стремительно растет".

В противовес европейским странам, которые ввели строгие ограничения для сдерживания эпидемии, Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу заводов, магазинов, заведений питания и образования. Массовые мероприятия также не запрещены, а церкви отправляли богослужение на Пасху 19 апреля в обычном режиме.

Одновременно, Министерство здравоохранения Беларуси рекомендовало гражданам ограничить свои социальные контакты.

ВОЗ, тем временем, советует Минску отложить "массовые собрания", в том числе, религиозные, спортивные и культурные мероприятия, а также ввести карантин для лиц, которые контактировали с больными COVID-19, а также тех, у кого есть подозрение на заражение.

Также организация советует властям Беларуси предоставить гражданам возможность для дистанционной работы и обучения, остановить работу некритичных предприятий и "ограничить передвижения без крайней необходимости, особенно для групп риска".

Отмечается, что по состоянию на 21 апреля в Беларуси насчитывается 6 723 больных, 55 из них умерли.

"Несмотря на все большую вспышку коронавирусной болезни, президент Беларуси Александр Лукашенко пренебрегает рекомендациями ВОЗ по противодействию пандемии, называя их "массовым психозом", - говорится в сообщении.