Во Франции за сутки от коронавируса умерло более полутысячи человек

Всего с начала пандемии в этой стране умерли 20 тыс. 796 человек.

Во Франции за сутки от коронавирусной инфекции умер 531 человек.

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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции, посвященном COVID-19.

В частности, 387 человек умерли в больницах и 144 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

Всего смертность от коронавируса в этой стране выросла до 20 тыс. 796 человек.

Инфицирование коронавирусом подтверждено у 117 тыс. 324 человек, из них у 2 тыс. 667 - за последние сутки.

Сейчас в больницы госпитализированы 30 тыс. 106 человек, что на 478 меньше, чем за предыдущие сутки.

В отделениях интенсивной терапии находятся 5 тыс. 433 человека. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилось на 250 человек.

Выписаны из больниц 39 тыс. 181 человек. За последние сутки выписали 1 тыс. 172 человека.

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