В Польше от COVID-19 уже умерли более 400 человек, инфицированных почти 10 тысяч

1297 пациентов по состоянию на вечер 21 апреля выздоровели.

По состоянию на 20:00 21 апреля в Польше зарегистрировали уже 401 смерть от COVID-19.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.

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При этом количество инфицированных составила 9 858. Больше всего зараженных и умерших – в столичном Мазовецком воеводстве.

1297 пациентов по состоянию на вечер 21 апреля выздоровели.

Как сообщал УНИАН, в Польше 20 апреля начнется постепенное ослабление ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.