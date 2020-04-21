В Польше от COVID-19 уже умерли более 400 человек, инфицированных почти 10 тысяч
20:43, 21 апреля 2020Зарубежные новости
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1297 пациентов по состоянию на вечер 21 апреля выздоровели.
Иллюстрация REUTERS
По состоянию на 20:00 21 апреля в Польше зарегистрировали уже 401 смерть от COVID-19.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.
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При этом количество инфицированных составила 9 858. Больше всего зараженных и умерших – в столичном Мазовецком воеводстве.
1297 пациентов по состоянию на вечер 21 апреля выздоровели.
Как сообщал УНИАН, в Польше 20 апреля начнется постепенное ослабление ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.
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