В Италии впервые с начала пандемии уменьшилось количество больных с COVID-19

С начала пандемии вирусом в Италии заразились 183 957 человек.

В Италии впервые с начала пандемии уменьшилось количество активных случаев коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на департамент гражданской защиты Италии.

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По состоянию на 21 апреля в Италии насчитывается 107 709 больных с COVID-19, вчера таковых было 108 237. Показатели объясняют рекордным количеством выздоровевших пациентов.

С начала пандемии вирусом в Италии заразились 183 957 человек. В то же время за последние сутки зарегистрировано 534 новых смертей, тогда как вчера их было 454.

Как сообщал УНИАН, за сутки 20 апреля от коронавируса в Испании умерло 430 человек, что немного больше, чем 19 апреля, когда было зафиксировано 399 смертей. Однако, рост показателя суточной смертности оказался не столь высоким, как ожидали в испанских органах здравоохранения.