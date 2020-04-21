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В Испании от СOVID-19 за сутки умерли 430 человек, но волна смертности идет на спад

19:17, 21 апреля 2020
Зарубежные новости
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Пик пандемии в Испании пройден / Иллюстрация REUTERS

За сутки 20 апреля от коронавируса в Испании скончались 430 человек, что немного больше, чем 19 апреля, когда было зафиксировано 399 смертей. Тем не менее, рост показателя суточной смертности оказался не настолько высок, как ожидали в испанских органах здравоохранения.

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Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на данные Минздрава Испании. На сегодня в стране зафиксировано 204 178 случаев заражения коронавирусом. 21 282 случая оказались летальными. В то же время, 82 514 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

Пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерло 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с периодическими скачками количества погибших вверх.

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