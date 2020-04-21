У 30% переболевших COVID-19 не вырабатываются антитела

Наблюдения показали, что почти у 30% пациентов отмечался такой низкий уровень антител, что их едва можно диагностировать с помощью теста.

Почти у каждого третьего пациента после коронавирусной инфекции в организме не вырабатывается антител. А это значит, что люди не получают иммунитета.

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Исследователи из Фуданьского университета в Китае протестировали 175 пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Ученых интересовало наличие в организме антител против вируса. Есть мнение, что за счет создания коллективного иммунитета на основе антител человечество победит пандемию COVID-19 без вакцины. Антитела вырабатываются после того, как кто-то сталкивается с вирусом. Они хранят воспоминания об инфекции и в случае повторного развития успешно противостоят ей.

Наблюдения показали, что почти у 30% пациентов отмечался такой низкий уровень антител, что их едва можно диагностировать с помощью теста. У людей среднего и старшего возраста антител больше, чем у молодых людей. Сегодня во многих странах разрабатывают тесты на антитела, по которым можно определить, какое количество людей уже переболели коронавирусом, не проявляя симптомов, или отделавшись легким насморком. Считается, что этих людей можно безопасно выпускать из-под карантина на работу, так как у них имеется иммунитет. Но появляется информация о заболевающих повторно, передает medikforum.

Надежность тестов на иммунитет вызывает вопросы, как и информация о том, какова продолжительность возможного иммунитета. Если наука докажет, что коллективный иммунитет от коронавируса невозможен, то человечеству придется сидеть под замком целый год, пока ученые не завершат испытания вакцины. Конечно, в том случае, если эту вакцину получится разработать.