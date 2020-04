Карантин оказывает негативное влияние на психическое здоровье - ученые

Исследование показывает, как физические потери оказывают опосредованный эффект в виде эмоциональных «потерь».

Исследование, проведенное учеными из The University of Manchester and Swansea University показывает, что социальное дистанцирование и изоляция из-за пандемии коронавируса оказывают значительное влияние на психическое здоровье и эмоциональное благополучие людей.

Ученые провели пять онлайновых фокус-групп на территории Великобритании на ранних этапах карантина из-за коронавируса. Даже спустя две недели люди боролись с потерей социального взаимодействия, передает medikforum.

Исследование показало, что люди действительно придерживаются руководящих принципов по социальному дистанцированию, но это наносит значительный ущерб психическому здоровью и благополучию людей, особенно на низкооплачиваемой или небезопасной работе.

Доктор Динес, клинический и медицинский психолог, сказал: "Одной из ключевых тем было чувство потери. Для многих социальное дистанцирование означало потерю дохода, потерю структуры и рутины, когда люди балансируют работу из дома с уходом за ребенком. Для всех это означало потерю социального общения лицом к лицу. Исследование показывает, как физические потери оказывают опосредованный эффект в виде эмоциональных «потерь»: потеря самооценки, мотивации и смысла в повседневной жизни".

Главные выводы исследования: