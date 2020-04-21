Карантин оказывает негативное влияние на психическое здоровье - ученые
Исследование, проведенное учеными из The University of Manchester and Swansea University показывает, что социальное дистанцирование и изоляция из-за пандемии коронавируса оказывают значительное влияние на психическое здоровье и эмоциональное благополучие людей.
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Ученые провели пять онлайновых фокус-групп на территории Великобритании на ранних этапах карантина из-за коронавируса. Даже спустя две недели люди боролись с потерей социального взаимодействия, передает medikforum.
Исследование показало, что люди действительно придерживаются руководящих принципов по социальному дистанцированию, но это наносит значительный ущерб психическому здоровью и благополучию людей, особенно на низкооплачиваемой или небезопасной работе.
Доктор Динес, клинический и медицинский психолог, сказал: "Одной из ключевых тем было чувство потери. Для многих социальное дистанцирование означало потерю дохода, потерю структуры и рутины, когда люди балансируют работу из дома с уходом за ребенком. Для всех это означало потерю социального общения лицом к лицу. Исследование показывает, как физические потери оказывают опосредованный эффект в виде эмоциональных «потерь»: потеря самооценки, мотивации и смысла в повседневной жизни".
Главные выводы исследования:
- Социальное дистанцирование ведет к усилению чувства тревоги и депрессии.
- Люди в низкооплачиваемых или небезопасных профессиях испытали наибольшее негативное влияние.
- Одни люди боятся, что будут испытывать проблемы со здоровьем или социальную тревогу после снятия блокировки, другие планируют вернуться к нормальному уровню социальной активности скорее.